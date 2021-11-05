РИАМО - 5 ноя. В парках городского округа Люберцы сотрудники ГИБДД провели информационно-просветительскую акцию «Засветись! Стань заметней на дороге!», сообщили в службе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Все участники акции получили полезные знания, тематические листовки и световозвращающие значки.

Акция прошла в парке сказок поселка Томилино и центральном городском парке Люберец. Инспекторы напомнили посетителям парков о важности соблюдения правил дорожного движения и особенностях осеннего периода.

Юные пешеходы узнали, как можно себя уберечь на дороге с помощью световозвращающих элементов и где для эффективной видимости его нужно размещать.

Родителям рекомендовали контролировать ношение ребенком световозвращающих приспособлений на одежде или рюкзаке, а еще обучать детей навыкам безопасного перехода дороги. Также рекомендуется изучить с ребенком безопасный маршрут до школы и рассказать об опасностях, подстерегающих на дорогах.