РИАМО - 5 ноя. Строители начали возведение нового участка трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе в Москве, данная дорога будет расположена от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны в Бутове, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, длина нового участка трассы будет 15 км. На дороге появятся 2 путепровода и 2 надземных пешеходных перехода.

«Трасса будет полноценным дублером МКАД на юго-западе столицы. Очень важная дорога для ТиНАО - она свяжет между собой новую и старую Москву. Из Бутова можно будет проехать напрямую в Коммунарку», - отметил Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дорога Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе идет от Боровского шоссе до Киевского шоссе, затем проходит через Киевское и Калужское шоссе до Варшавского шоссе. Она связывает 4 столичные трассы, а еще обеспечивает поперечную связь между развивающимися районами новой Москвы.

Полностью достроить трассу планируют до конца 2023 года. Строительство данной дороги разделено на 5 этапов. Два участка буди введены в 2018 и 2019 годах.

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