РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. Подрядчик пообещал выполнить работы по капитальному ремонту и обновить фасад на доме на улице Заводской в микрорайоне Климовск городского округа Подольск в установленные сроки во время приезда комиссии, сообщил депутат горсовета Олег Паскарь.

Депутаты фракции «Единая Россия» в горсовете Олег Паскарь и Наталья Квашенникова совместно с представителями ТУ «Климовск», директором МУП «СЕЗ» Александром Громовым встретились с жителями дома №15/1 на улице Заводская и представителем подрядчика. На встрече также присутствовали члены Общественной палаты Подольска и представители администрации.

«Жителей беспокоят сроки проведения работ по капремонту и ремонту фасада. Ранее уже общались с этим подрядчиком по поводу сроков и писали письма в Фонд капитального ремонта, обещают выполнить работы в установленные сроки», - отметил Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В начале лета в микрорайоне Климовск подрядная организация фонда капитального ремонта вышла на работы по капремонту балконов по 5 адресам. В том числе на улице Дмитрия Холодова, дома №10/6, 12, 14/7, улице Заводской, дома №11/2, 15/1.