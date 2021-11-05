РИАМО - 5 ноя. С начала этого года в общественную приемную партии «Единая России» в городском округе Люберцы поступило 340 обращений, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

О работе приемной отчитался руководитель Ашот Маргарян на встрече с замруководителя фракции «Единой России» в Мособлдуме Лидией Антоновой.

Депутата интересовало, как организована работа с населением, в каком формате и с каким графиком принимаются обращения граждан в условиях пандемии.

«Важно не сбавлять темп взаимодействия с жителями. Их обращения дают нам представление о диапазоне проблем, с которыми необходимо справиться партийному активу в Люберцах», - сказала Антонова.

На базе местного отделения партии личные приемы проводят три региональных депутата и 23 члена партийной фракции люберецкого совета. Наиболее острые темы обращений граждан – качество услуг ЖКХ и социальное обеспечение населения.

Одним из последних животрепещущих вопросов, поступивших в адрес приемной, стало медицинское обслуживание в Кореневе. Жители поселения вынуждены обращаться за помощью к врачам красковской поликлиники, которые в условиях пиковой нагрузки в пандемию, не справляются с потоком пациентов. Часто жителям приходится проходить обследование и лечение платно в коммерческих клиниках. Антонова взяла проблему под личный контроль.

«Сделаем запрос в управление здравоохранения, куда направляются жители из Коренева, попросим сделать маршрутизации приема анализов и проведения исследований», - отреагировала депутат.