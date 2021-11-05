РИАМО - 5 ноя. Столичный следственный комитет занимается расследованием уголовного дела по факту избиения двух мужчин с маленьким ребенком в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Правоохранители уже установили личность потерпевших. Они допрошены. Также установят состояние здоровья ребенка.

«По версии следствия, в вечернее время группа лиц, находясь вблизи жилых домов, расположенных по Нововатутинскому проспекту в новой Москве, напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был малолетний ребенок и подвергли избиению. Своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью малолетнему ребенку», - сказала Иванова.

Она добавила, что сейчас устанавливаются все участники конфликта, действиям каждого из которых будет дана надлежащая правовая оценка.

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