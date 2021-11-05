РИАМО - 5 ноя. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что окончание пандемии коронавируса будет зависеть от темпов вакцинации и борьбы с фальсификацией Covid-сертификатов, сообщает kp.ru.

«Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — сказала Голикова.

По последним данным, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 48%. В Москве этот показатель составляет 64,2%, в Подмосковье – 67%.

Оба компонента вакцины от коронавируса ввели 57 млн человек. Первую прививку сделали более 60 млн россиян.

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