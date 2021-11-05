РИАМО - 5 ноя. Объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка для скотоводства вблизи д. Беркун городского округа Шаховская, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Торги объявлены подмосковным комитетом по конкурентной политике ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией городского округа Шаховская.

На участке площадью 255 630 кв. м арендатор сможет заниматься разведением крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей, разместить здесь здания для их содержания, а также производить фермерскую продукцию. Победитель аукциона будет вправе использовать земельный участок в течение 13 лет и 2 месяцев.

Начальная стоимость годовой арендной платы составляет 23 850,28 рубля.

Участок расположен в экологической зоне, вдали от трасс. Земля для аренды будет интересна как начинающему фермеру, так и крестьянско-фермерскому хозяйству, ведь натуральная продукция всегда пользуется спросом. Хозяйство, которое можно разместить на участке, будет удалено от городов, что является большим преимуществом для получения качественного продукта.

Заявки на аукцион принимаются до 13 декабря 2021 года на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 75892). Аукцион состоится 15 декабря 2021 года.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.