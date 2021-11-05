РИАМО - 5 ноя. Два ограбления произошли на АЗС в 3-м Крутицком переулке и на улице Новослободской в столице 4 ноября, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Первое ограбление произошло около 08:00. Неизвестный с ножом вошел в помещение АЗС на улице Новослободской. Он угрожал кассиру и похитил 4 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В 21:30 неизвестный в маске и с ножом ограбил АЗС в 3-м Крутицком переулке. Он украл 5 тыс. рублей. По данному факту организована проверка.