РИАМО - 5 ноя. Сотрудники полиции установили личность мужчины, на которого было совершено нападение в районе Новые Ватутинки ТиНАО, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Сейчас полицейские опрашивают мужчину для того, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Также продолжают разыскивать других участников конфликта.

Ранее четверо неизвестных напали на мужчину, который переходил проезжую часть с маленьким ребенком.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

По решению столичной прокуратуры уголовное дело по данному факту изъято и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК.

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