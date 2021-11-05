РИАМО - 5 ноя. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины с ребенком в районе Новые Ватутинки ТиНАО Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Полицейские делают все возможное, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и задержать злоумышленников.

Ранее четверо неизвестных напали на мужчину, который переходил проезжую часть с маленьким ребенком. Ход расследования взят на контроль руководством ГУ МВД России по Москве.

Ранее ГСУ СК РФ по столице назначило проведение доследственной проверки.

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