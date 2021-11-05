РИАМО - 5 ноя. Годовалый мальчик утром в пятницу выпал из окна с пятого этажа квартиры жилого дома, расположенного на улице Михайлова в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Она уточнила, что ребенок ненадолго остался один в комнате. Мальчика доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии. Ему оказывают медпомощь.

По данному факту назначена доследственная проверка, в рамках которой выяснят все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.