РИАМО - 5 ноя. Продолжается голосование в национальном гастрономическом конкурсе «Вкусы России». Оставить свой голос за ягоды Подмосковья можно по ссылке.

В Московской области выращивают современные сорта клубники и малины по европейским технологиям. Фермеры используют капельный полив, экологичный субстрат и естественное природное опыление, чтобы не нарушить вкус и структуру плодов.

К 2022 году бренд планирует открывать новые теплицы и тепличные комплексы, а к 2023 году выпускать до 8100 тонн продукции в год. Если планы осуществятся, Подмосковье займет первое место в России по производству ягод.

Всего в конкурсе участвуют 44 подмосковных бренда. В их числе дмитровский пряник, королевский сырный десерт, сыр «Бородино», посадская коврижка, малаховский шоколад и другие.

Народное голосование за национальные бренды в рамках второго национального конкурса продуктов питания «Вкусы России» стартовало 20 октября и продлится до 7 ноября. Каждый житель России может проголосовать за один из брендов из трех разных регионов страны.

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