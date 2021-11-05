РИАМО - 5 ноя. Подмосковные медики безвозмездно получили уже более 50 земельных участков. Программа поддержки работников здравоохранения стартовала по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева в июле, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области в Instagram-аккаунте.

Медикам предоставляют участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства на срок до 6 лет. Не надо платить ни аренду, ни земельный налог. А через 5 лет, при условии строительства дома, землю можно оформить в собственность бесплатно.

«Воспользоваться новым законом о выделении земли могут порядка 3,7 тыс. врачей. Более 2,1 тыс. из них уже изъявили желание получить участок», - рассказал зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что к участку обязательно должна прилагаться подъездная дорога с твердым покрытием, возможность подключиться к электросетям, а также войти в программу социальной газификации.

Получить землю могут медики 36 специальностей в 31 городском округе. Главное условие - стаж работы в областных медучреждениях по указанным специальностям и в городских округах не менее 3 лет.

«На данный момент 89 врачей подали заявки для получения этой льготы, а 55 из них уже получили земельные участки. Наибольшее количество желающих – в городских округах Волоколамский и Воскресенск», - отметила зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Подробности программы, перечень специальностей и городских округов, в которых предоставляют земельные участки, можно найти на сайте mosreg.ru в разделе «Документы», далее нужно выбрать «Нормотворчество», а затем раздел «Законы» (№144/2021).

«Работа организована таким образом, что Минмособлимуществом совместно с администрациями городских округов подбираются земельные участки в локациях, определенных медиками. Далее осуществляется показ земли, и после получения согласия от врача администрация готовит необходимый пакет документов для предоставления участка медицинскому работнику», - пояснила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

В Подмосковье предусмотрены и другие меры поддержки медицинских специалистов - программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики.