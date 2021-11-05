РИАМО - 5 ноя. 6,5 тыс. заявок на тестирование виртуальной «Тройки» поступило чуть больше чем за сутки, набор закрыт, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

При этом тестировать виртуальную карту будут на 2,5 тыс. тестировщиков больше, чем планировали.

В Дептрансе отметили, что скоро участники фокус-группы получат инструкцию по использованию сервиса и смогут оплачивать метро, наземный транспорт, МЦК и МЦД виртуальной транспортной картой.

Ее можно будет выпустить в специальной версии приложения «Метро Москвы». Тестировщики смогут использовать билеты, которые запишут на виртуальную карту и загрузят в кошелек смартфонов Android (Google Pay и Samsung Pay) с модулем NFC.

Также этой осенью в столичном метро запустили оплату проезда через систему распознавания лиц Face Pay.