РИАМО - 5 ноя. Столичная полиция разыскивает людей, видевших нападение толпы на мужчину с ребенком в новой Москве, обратиться можно в ОМВД России по району Коммунарский. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

Также просят позвонить всех, кто имеет какую-либо информацию, по телефону дежурной части: 8 (495) 633-32-50 или прийти в ОМВД.

Нападение группы мужчин на отца с ребенком произошло в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данному факту начали проверку СК и полиция. Ход проверочных мероприятий контролирует прокуратура.

Также руководство столичного главка МВД РФ взяло на контроль работу по проверке обстоятельств данного инцидента.

4 человека напали на отца с ребенком в Москве. ВИДЕО>>