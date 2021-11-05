РИАМО - 5 ноя. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 2835 случаев коронавирусной инфекции, больше всего заболевших зафиксировано в Красногорске (170), Одинцове (165) и Подольске (126), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Мытищах подтвердили 119 новых случаев заболевания, в Сергиевом Посаде – 114, в Коломне – 111, в Солнечногорске – 105, во Фрязине – 103, в Шатуре – 100, в Серпухове – 99, в Клину - 98, в Истре – 93, в Королеве – 91, в Люберцах – 75, в Ленинском округе – 73, в Химках – 72, в Егорьевске – 70.

Также за сутки 96 новых случаев Covid-19 выявили в Кашире, по 68 – в Реутове и Жуковском, 55 – в Талдоме, 53 – в Зарайске, 49 – в Дмитрове, 43 – в Воскресенске, по 42 – в Лобне и Лыткарине, 39 – в Супине, по 36 – в Дубне и Орехово-Зуеве, по 35 – в Павловском Посаде, Раменском и Краснознаменске, 31 – в Луховицах, по 29 – в Долгопрудном и Домодедове, 28 – в Ивантеевке.

25 случаев инфицирования зафиксировали в Бронницах, 24 – в Пущине, 21 – в Чехове, 20 – в Наро-Фоминске, 19 – в Озерах, 17 – в Котельниках, 16 – в Электрогорске, 14 – в Щелкове, 12 – в Богородском округе, по 11 – в Электростали и Можайске, 9 – в Пушкине, 7 – в Балашихе, 6 – в Волоколамске, 4 – в Черноголовке, по 3 – Красноармейске, Серебряных Прудах и Рузе, по 2 – в Лосино-Петровском и Дзержинском.

Ни одного случая заболевания не выявили во Власихе, Звездном городке, Лотошине, Молодежном, Протвине, Рошале, Шаховской.

Всего в Московской области зафиксировано 532 565 случаев коронавирусной инфекции, скончались 9015 человек, выздоровели 463 013 человек.

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