РИАМО - 5 ноя. Столичная прокуратура опубликовала видеоролик с камер видеонаблюдения, на котором запечатлено начало нападения на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО.

На кадрах видно, как четверо мужчин переходят дорогу и на пешеходном переходе вступают в словесную перепалку с другим мужчиной, рядом с ним находится еще один человек, у которого на шее сидит маленький ребенок.

Затем нападающие разделяются и бегут за двумя мужчинами, с которыми ранее разговаривали.

Ранее ГУ МВД и ГСУ СК по Москве назначили проведение доследственной проверки по факту избиения мужчины.

В прокуратуре уточнили, что ведомство контролирует ход процессуальной проверки по данному факту.