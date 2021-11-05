РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 ноя. В Домодедове за сутки выявили еще 29 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 16 040 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 2835 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 532 565 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 015 человек. Выздоровели и выписались 463 013 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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