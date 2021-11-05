РИАМО - 5 ноя. Доследственная проверка назначена после того, как в Сети появилось видео с избиением мужчины с маленьким ребенком в новой Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки на территории ТиНАО. Группа людей начала избивать мужчину, который шел по улице с маленьким ребенком.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Осматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются все участники инцидента», - сказала Иванова.

Он уточнила, что следствие даст правовую оценку происшествию на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, ведомство контролирует ход процессуальной проверки по данному факту.

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