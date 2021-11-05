РИАМО - 5 ноя. 28 из 60 муниципалитетов Подмосковья уже получили акт готовности к отопительному сезону. В отношении оставшихся 32 городских округов ведется работа по проверке документации и устранению выданных замечаний, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Свою готовность к новому отопительному сезону округа должны подтвердить до 15 ноября.

«Справедливые требования, которые предъявляются членами комиссии, имеют целью обеспечить надежное и бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами жителей региона», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В ходе подготовительной работы министерством энергетики региона с мая по сентябрь было проведено 90 совещаний с органами местного самоуправления, где были доведены требования по подготовке коммунальной инфраструктуры к зиме.

По инициативе Центрального управления Ростехнадзора организована техническая учеба должностных лиц администраций муниципальных образований Московской области. Согласованы единые подходы по предоставлению документов и работе комиссии ЦУ Ростехнадзора по их оценке.