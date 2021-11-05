РИАМО - 5 ноя. В мессенджере Telegram началось тестирование рекламных сообщений, которые будут появляться на разных каналах после прочтения пользователем всех постов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Рекламные посты будут помечены словом «sponsored». Увидеть их можно в больших и общедоступных каналах мессенждера, имеющих свыше 1 тыс. подписчиков. Текст рекламного сообщения ограничивается 160 символами.

«Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?» — говорится в сообщении Павла Дурова, появившемся во многих крупных пабликах в Telegram.

Текст рекламного поста будет основываться на теме каналов. Как отметил Дуров, реклама не будет высвечиваться в списке чатов, личных беседах или небольших группах. Доход от таких сообщений позволит мессенджеру и дальше предоставлять бесплатные услуги пользователям.