РИАМО - 5 ноя. Московская полиция организовала проверку после того, как в Сети появилось видео с нападением толпы на мужчину с маленьким ребенком, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По предварительным данным, пострадавших в этом инциденте нет. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как толпа атакует на улице мужчину с маленьким мальчиком. Мужчина кричит, что он с ребенком, но группа людей продолжает нападать. Инцидент произошел в новой Москве.

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