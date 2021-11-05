РИАМО - 5 ноя. В столице уровень коллективного иммунитета составляет 64,2%. В целом по России этот показатель равен 48%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Первым компонентом вакцины от коронавируса в городе привили 5 741 863 человека, полностью вакцинировались 5 407 890 человек.
За минувшие сутки в столице выявили 6407 новых случаев заражения. В целом в России за сутки подтвердили 40 735 случаев инфицирования.
Врачи советуют прививаться. Вакцина поможет спасти здоровье и сохранить жизнь.
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