РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 ноя. Футбольный клуб «Чайка» из Королева обыграл в финале команду из Шатуры и завоевал Кубок Московской области, сообщает пресс-служба городской администрации.

Финальная игра завершилась со счетом 4:0 в пользу королевских футболистов.

Игра стала первой после завершения одного из этапов капитального ремонта на стадионе «Чайка» в микрорайоне Юбилейный, который проходит в рамках президентских проектов и по программе губернатора. Уже обновлено поле.

В дальнейшем планируется капитальная реконструкция трибун, подтрибунных помещений и благоустройство территории.