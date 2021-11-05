РИАМО - 5 ноя. Уровень коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в Московской области увеличился до 67%, ранее он составлял 66,1%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет от Covid-19 по России составляет 48%.

Прививку первым компонентом вакцины от Covid-19 в Подмосковье сделали 3 871 998 человек, полностью вакцинировался 4 006 021 человек.

За сутки в регионе выявили 2835 случаев коронавируса, выздоровели 3107 человек, умерли 55 пациентов. С начала пандемии зафиксировали 532 565 случаев заболевания, врачи вылечили 463 013 пациентов, скончались 9015 человек.

Сделать прививку от инфекции можно в подмосковных поликлиниках и мобильных пунктах, которые расположены в общественных местах.

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