РИАМО - 5 ноя. Победить коронавирус в Московской области смогли еще 3107 человек, всего выздоровели после инфекции 463 013 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе подтвердили 2835 случаев заболевания, умерли 55 Covid-пациентов. С начала пандемии в Московской области зафиксировали 532 565 случаев коронавируса, скончались 9015 человек.

Свыше 220 военных медиков, которые окончили обучение, помогут Подмосковью в борьбе с коронавирусом. Они будут лечить пациентов во временном медицинском центре в Кубинке.

В регионе продолжаются эпидканикулы. Они продлятся по 7 ноября. Это необходимо, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом, который отмечен по всей стране.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>