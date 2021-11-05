РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. В Подольске выявили четыре работающих ночных заведения во время нерабочих дней, всего проверили 15 объектов, сообщает администрация округа.

В ночных заведениях Подольска проверили соблюдения требований постановления губернатора Московской области «Профилактика новой коронавирусной инфекции (Covid-19)».

Замглавы администрации Александр Скобенников совместно с сотрудниками управления потребительского рынка администрации, УМВД России по Подольску и подольского территориального отдела Роспотребнадзора 3 ноября проверили 15 объектов.

Выявили четыре нарушения, связанные с допуском посетителей в предприятия общественного питания. Клиентов обслуживали внутри помещения в кальян-баре «Келли Лаундж», пабах «Факел» и «Дым и Пена», ресторане «Казан». Выявленные нарушения устранили на месте и сообщили о них в управление потребрынка.

Сотрудники правоохранительных и надзорных органов составили необходимые материалы. В отношении хозяйствующих субъектов примут решения в соответствии с действующим законодательством.

Введенные антиковидные ограничения действуют в Московской области до 7 ноября включительно.

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