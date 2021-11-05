РИАМО - 5 ноя. За минувшие сутки в столичные больницы отправлены 1508 человек с подтвержденным Covid-19, на ИВЛ находятся 725 заболевших, сообщает городской оперштаб.

Также за сутки инфекцию смогли победить 6024 человека, с начала пандемии от коронавируса вылечились 1 624 648 человек.

Еще за прошедший день в городе выявили 6407 новых случаев заражения, за все время пандемии в городе подтвердили 1 849 769 случаев инфицирования.

На сегодняшний день в мегаполисе вакцинируются от коронавируса около 23 тыс. человек, из них порядка 7 тыс. – это ревакцинация.

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