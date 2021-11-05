РИАМО - 5 ноя. В Московской области за минувшие сутки подтвердили 2835 случаев Covid-19, всего в Подмосковье было выявлено 532 565 случаев инфекции, сообщает оперштаб.

В регионе по 7 ноября действует режим нерабочих дней. С 8 ноября в области возобновят работу кафе, развлекательные центры, предприятия сферы услуг, а еще начнется очное обучение в школах. Также сохраняется обязательный масочный режим.

Прививка остается единственным способом защиты от коронавирусной инфекции. Вакцинироваться можно в поликлиниках Подмосковья, круглосуточных пунктах, торговых центрах, МФЦ и мобильных комплексах. Для этого следует взять с собой паспорт и полис ОМС.

Всего в регионе прививку от инфекции сделали свыше 4 млн человек.

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