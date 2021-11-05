РИАМО - 5 ноя. За минувшие сутки в Москве скончались 93 пациента с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции стал 31 821 человек, сообщает городской оперштаб.

Врачи напомнили, что спасти жизнь и сохранить здоровье можно только с помощью вакцинации от инфекции. Сделать прививку от коронавируса можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что двумя компонентами вакцины от коронавируса в мегаполисе привиты около 4,5 млн человек. Некоторые жители Москвы вакцинируются в других российских регионах.

В городе до 7 ноября введены нерабочие дни. Это нужно, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом.

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