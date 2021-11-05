РИАМО - 5 ноя. За минувшие сутки в стране умерли 1192 Covid-пациента, всего за пандемию скончались 244 447 заболевших, сообщает оперштаб.

Победить пандемию можно с помощью вакцинации. Препарат вводится в два этапа. Через полгода после прививки или перенесенного заболевания следует ревакцинироваться.

Ранее врач объяснила высокую смертность Covid‑пацинетов в Москве поздними обращениями за медпомощью. Она подчеркнула, что циркулирующий сейчас вирус особо агрессивен, а также развивается в короткие сроки.

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