РИАМО - 5 ноя. Правительство России приняло решение продлить программу поощрения для граждан, которые привились от коронавируса, до конца текущего года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом, до 31 декабря будут разыгрывать по 100 тыс. рублей для вакцинированных от коронавируса.

«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года», — подчеркнул глава кабмина Михаил Мишустин.

Программа поощрения для вакцинированных действует и в Москве. В мегаполисе каждую неделю разыгрывают однокомнатную квартиру среди тех, кто привился.

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