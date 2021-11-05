РИАМО - 5 ноя. В России зафиксировали 40 735 новых случаев коронавируса, всего в стране выявили 8 714 595 случаев инфекции, сообщает оперштаб.

В НИЦ им. Гамалеи разработали специальный тест, показывающий привился ли человек или купил поддельный сертификат. Его не будут применять массово, а также на тех, кто сделал прививку вакцинами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

В стране ранее отметили увеличение числа ежедневно выявляемых случаев заболевания. Для стабилизации ситуации в РФ ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Также для минимализации рисков заразиться коронавирусом в общественных местах следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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