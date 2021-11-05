РИАМО - 5 ноя. За минувшие сутки в столице подтвердили 6407 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии этот показатель составил 1 849 769, сообщает московский оперштаб.

В Москве продолжается период эпидканикул. Он продлится до 8 ноября. Закрыты все торговые центры, заведения общепита. Работают только продуктовые магазины и аптеки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице снизилась госпитализация Covid-пациентов до 1,5 тыс. человек в сутки. Он также заявил, что не намерен продлевать период нерабочих дней.

Кроме того, в мегаполисе с начала октября темпы вакцинации от коронавируса увеличились более чем в 4 раза.

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