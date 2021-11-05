РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 ноя. Автомобиль, загоревшийся в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, потушили до прибытия пожарных, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило 4 ноября в 19:14. Пожар произошел на улице 8-го Марта в микрорайоне Климовск. Пострадавших в данном инциденте нет.

На возгорание выезжали 7 человек и 2 единицы техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 34 пожара. На их тушение выезжали 298 человек и 85 единиц техники.