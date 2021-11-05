РИАМО - 5 ноя. 4 ноября 2021 года в Москве заняло третье место по теплу за 142 года метеоистории, первое место остается за 1938 годом (плюс 11,9 градуса), второе место – за 2013 годом (плюс 11), сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что накануне на метеостанции на ВДНХ зафиксировали температуру плюс 10,1 градуса, на Балчуге - плюс 10,6 градуса.

Теплее всего в Подмосковье было в Коломне (плюс 12,2 градуса) и Зарайске (плюс 12,3).

Ранее сообщалось, что похолодание придет в столичный регион 9 ноября. Днем в столице температура воздуха опустится до 0 градусов, а также ожидается мокрый снег и дождь.

Тепловые аномалии и дожди: каким будет ноябрь в Московском регионе>>