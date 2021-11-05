РИАМО - 5 ноя. Пользователи портала «Узнай Москву» могут узнать основные вехи из истории Останкинской телебашни, которой в пятницу исполняется 54 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Основные факты о башне представлены на портале в формате интерактивного путешествия. Пользователям также доступен аудиогид, видеоэкскурсия и онлайн-квест.

Останкинская башня считается самым высоким сооружением в Европе и четвертой по высоте в мире среди телебашен. Ее высота достигает 540 м.

С информацией тематического спецпроекта, посвященного телебашне, уже ознакомились свыше 70 тыс. раз.

На портале можно узнать, что думал об Останкинской башне Фидель Кастро, как она защищает мегаполис от грозы, а еще с какой скоростью движется лифт в здании.