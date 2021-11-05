РИАМО - 5 ноя. Участок бывшей промзоны Котляково на юге столицы реорганизуют, там планируют создать почти 3 тыс. рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здесь появятся высокотехнологичные производства и научно-исследовательские центры, в которых будет создано почти 3 тыс. новых рабочих мест», - сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в ходе программы «Индустриальные кварталы» планируют реорганизовать участок бывшей промзоны Котляково площадью около 23 га. В проект намерены инвестировать порядка 45 млрд рублей. За счет инвесторов создадут 230 тыс. кв. м недвижимости.

Благодаря проекту «Индустриальные кварталы», который предусматривает комплексное развитие территорий бывших промзон, всего в столице создадут почти 500 тыс. рабочих мест.

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