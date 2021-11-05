РИАМО - 5 ноя. Рабочие закончили ремонт Лужнецкой эстакады и Лужнецкого метромоста в Москве, там планово заменили гидроизоляцию и обновили асфальтобетонное покрытие, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что данные работы были необходимы, потому что резкие перепады температуры и интенсивное движение транспорта на данных участках дороги привели к образованию колейности, которая может стать причиной ДТП.

По словам заммэра, рабочие трудились на объектах в круглосуточном режиме. Такой график позволил закончить ремонт в кратчайшие сроки.

«Во время ремонта движение автотранспорта полностью не перекрывалось, работы проходили на одной полосе проезжей части в каждом направлении. Для водителей было установлено специальное ограждение с сигнальными огнями и предупреждающие дорожные знаки», - сказал Бирюков.

Он добавил, что содержанию мостов в мегаполисе уделяется особое внимание, состояние данных объектов постоянно контролируется.

«За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов», - заключил заммэра.

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