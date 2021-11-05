РИАМО - 5 ноя. В микрорайоне Клязьма-Старбеево в Химках в ходе конфликта мужчина несколько раз выстрелил в двух оппонентов, один из которых скончался от сквозных ранений. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Стрельба произошла в 22 часа 4 ноября. Второго пострадавшего в результате конфликта доставили в больницу.

На месте трагедии работали следователи и криминалисты. В результате проведенных работ были изъяты видеозапись с камеры наружного наблюдения, 24 гильзы, 2 шарика от травматического оружия, 2 пули и смывы вещества бурого цвета.

По данному делу назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, также планируется провести молекулярно-генетические экспертизы. Специалисты принимают все меры к задержанию подозреваемого в стрельбе.