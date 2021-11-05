РИАМО - 5 ноя. Работы по благоустройству проведут возле станций Перерва и Депо второго Московского центрального диаметра, там появятся парковки для такси и велосипедов, пешеходные переходы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Вблизи станций МЦД-2 Люблино и Депо <…> предусмотрено строительство двух внеуличных пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду. Кроме того, должны быть реконструированы улицы», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По проекту благоустройства от выезда на Люблинскую улицу в направлении платформы Перерва планируют построить Проектируемый проезд №4108. Там разместят две остановки общественного транспорта.

Также возле станций появятся места для парковки такси и велосипедов. Велодорожки обустроят вдоль Шоссейной улицы. Прилегающую территорию благоустроят. Кроме того, там появятся новые наземные пешеходные переходы и светофоры.