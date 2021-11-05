РИАМО - 5 ноя. Грантовая поддержка предусмотрена столичными властями для городских анимационных студий, принимать заявки на гранты будут с 8 ноября до 10 декабря, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Претендовать на столичные гранты смогут компании, которые являются авторами некоммерческих анимационных произведений, получивших награды на профильных конкурсах и фестивалях.

«Правительство Москвы поддержит грантами создателей авторской анимации, которые успешно представляют наш город на национальных и международных конкурсах и фестивалях. Размер выплаты — от 500 тыс. до 3 млн рублей», - отметила заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что на данные гранты было выделено свыше 10 млн рублей.

Сергунина напомнила, что в мегаполисе это уже вторая программа по поддержке анимационных студий с начала текущего года. В октябре выбрали 14 получателей грантов в сфере коммерческой анимации. На эти цели выделено порядка 84 млн рублей.

Сумма гранта будет зависеть от конкурса или фестиваля, в котором принимала участие компания. В утвержденный список конкурсов включено свыше 120 российских и международных мероприятий индустрии кино и анимации в разных странах мира, которые поделены на 3 уровня престижности.

Еще одним критерием определения размера гранта будет являться полученная на конкурсе или фестивале награда. Претендовать на поддержку от городских властей могут обладатели Гран-при, победители и номинанты.

«Этот грант — от самой идеи до механизма расчета его суммы — разработан в партнерстве с анимационными студиями. Они участвовали во всех наших совещаниях по поводу этой меры поддержки», — пояснил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Полученные средства можно израсходовать на оплату труда, продвижение продукции, регистрационные взносы на участие в профильных фестивалях, привлечение художников и разработчиков анимации.