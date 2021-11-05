РИАМО - 5 ноя. Футбольный матч в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером» завершился со счетом 1:1, сообщает Газета.ru.

У красно-белых отличился полузащитник Виктор Мозес. Затем гол в ворота соперника забил хавбек «Лестера» Даниэль Амартей.

Также на 75-й минуте матча был назначен пенальти в ворота «Спартака». Вратарь красно-белых Александр Селихов смог отбить мяч.

По итогам сыгранных 4 матчей «Спартак» находится на последнем месте в группе C, у команды 4 очка. «Лестер» расположился на третьей строчке, у английского клуба 5 баллов.

Следующую игру столичный «Спартак» проведет дома 24 ноября. Красно-белые сразятся с итальянским «Наполи».