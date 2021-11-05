РИАМО - 5 ноя. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил качество выполненного ремонта в новом детском саду на 140 мест, расположенном на Можайском шоссе в Одинцове. Там завершены строительные и отделочные работы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Помещения готовят к установке мебели и технологического оборудования.

Глава округа напомнил, что ранее муниципалитет выкупил здание 1980 года постройки, которое находилось в заброшенном состоянии. За полгода интенсивных работ из простой кирпичной «коробки» удалось сделать современное образовательное учреждение с просторными игровыми комнатами, спортивным и актовым залами, пищеблоком и большой прилегающей территорией.

Как подчеркнул Иванов, до конца этого года садик примет первых воспитанников.

«Порядка 119 млн мы вложили в ремонт объекта. Сегодня проводим финальную проверку того, что сделано. По сути, получился новый детский сад. Он соответствует всем стандартам, здесь выполнен качественный ремонт, заменены фасады, кровля, приведены в порядок все внутренние помещения – игровые комнаты, пищеблок, медицинский кабинет», – сказал глава муниципалитета.

По его словам, после проведенных работ получилось полноценное дошкольное образовательное учреждение.

Глава Одинцовского округа добавил, что подрядчики завершают благоустройство территории детского сада – уже вымощены дорожки, полностью обустроены 5 прогулочных веранд и спортивная площадка.

Территория рядом с детским садом продолжит развиваться – по соседству с верандами планируется установить автогородок и добавить зеленые насаждения.