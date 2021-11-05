РИАМО - 5 ноя. В пятницу в Подмосковье и Москве прогнозируется облачная и дождливая погода, температура воздуха будет до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха в столице в дневные часы составит плюс 10-12 градусов, в Подмосковье - плюс 7-12. Скорость порывов южного ветра может достигать 14 м/с.

Атмосферное давление будет в пределах климатической нормы. При этом содержание кислорода в воздухе прогнозируется ниже нормы на 10-12 единиц. Справиться с нехваткой кислорода помогут прогулки и дыхательные упражнения на свежем воздухе.

Также в пятницу в Московском регионе продолжается магнитная буря.