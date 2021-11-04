РИАМО - 4 ноя. Пешеходам и водителям столицы рекомендовали соблюдать осторожность на городских дорогах из-за тумана, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Предстоящей ночью и утром 5 ноября в мегаполисе прогнозируют туман. Видимость может уменьшится до 200-500 м.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью в Московском регионе ожидается облачная погода, пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Порывы ветра могут достигать 15 м/c. Температура будет плюс 5-7 градусов.

В начале этой недели столицу уже окутывал туман. 2 ноября в городе отмечалась плохая видимость, многие рейсы перенесли из московских аэропортов в другие.