РИАМО - 4 ноя. В городском округе Чехов следователи начали проверку, чтобы установить обстоятельства, приведшие к побегу мужчины из психиатрической лечебницы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В четверг из психбольницы, расположенной в селе Троицкое городского округа Чехов сбежал мужчина. Пациента на лечение в больницу определил суд.

На месте инцидента работают подмосковные следователи. Специалисты проводят следственные действия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств побега. Также они проводят осмотры и опросы, оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить местонахождение сбежавшего.

Ранее по данному факту проверку начала подмосковная прокуратура.