РИАМО - 4 ноя. С начала октября в Москве темпы вакцинации от коронавируса увеличились более чем в 4 раза, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В начале октября прививку от Covid-19 в мегаполисе делали 5 тыс. человек каждые сутки, сейчас вакцинируются около 23 тыс. человек, из них порядка 7 тыс. – это ревакцинация.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что двумя компонентами вакцины от коронавируса в столице привиты около 4,5 млн человек. Некоторые жители мегаполисе вакцинируются в других российских регионах, в том числе в Московской области.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 1 843 362 случая Covid-19, болезнь победили 1 618 624 пациента, умерли 31 728 заболевших.