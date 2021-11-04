РИАМО - 4 ноя. Эффект от введения нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября будет понятен в конце следующей недели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Полный эффект (от нерабочих дней - ред.) мы поймем только в конце даже не этой, а следующей недели, когда москвичи вернутся на работу и мы поймем реальную картину, которая складывается», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам мэра, в настоящее время по динамике заболеваемости и госпитализаций в столице можно сделать вывод, что ситуация более-менее стабилизировалась. Выявляемость заболевших коронавирусом сейчас колеблется в районе 6 тыс. человек ежесуточно, хотя ранее доходило и до 8 тыс.

«Мы надеемся, что ситуация будет выправляться. Конечно, какой-то эффект нерабочие дни обязательно дадут в силу того, что были разорваны цепочки общения. Непростая мера, но она того стоит», - добавил Собянин.