РИАМО - 4 ноя. Двумя компонентами препарата от коронавируса вакцинировались уже около 4,5 млн жителей столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На сегодняшний день эта цифра (тех, кто поставил оба компонента вакцины - ред.) приближается к 4,5 млн», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр добавил, что часть москвичей вакцинируется в других регионах РФ, в том числе в Подмосковье.

Он также подчеркнул, что несмотря на стабилизацию динамики по коронавирусу, уровень заболеваемости Covid-19 в городе остается высоким.

«Нужно не надеяться на авось, а вакцинироваться», - заключил мэр.

Первым компонентом в мегаполисе вакцинировались 5,25 млн человек.